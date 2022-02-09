Москва, 9 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 4 февраля замедлилась до 8,8% в годовом выражении с 8,82% неделей ранее. Такие данные приводятся новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«За неделю c 29 января по 4 февраля инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счёт удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)», — говорится в материале.

Сообщается также, что рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0,16% с 0,14% неделей ранее.

В сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен увеличились до 0,53% с 0,20% неделей ранее. В том числе ускорился рост цен на услуги зарубежного туризма (7,48% после 3,19%), санаторно-оздоровительные услуги (0,37% после 0,25%) и услуги пассажирского транспорта (0,37% после 0,04%).

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за период с 28 января по 4 февраля ускорился до 0,29% с 0,19% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 1,16%.