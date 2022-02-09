Москва, 9 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Основательница медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева публично поведала о её конфликте с телеведущей Ксенией Собчак. Соответствующей информацией женщина поделилась в интервью для Надежды Стрелец 9 февраля.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев с руководителем телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой. 25 апреля 2011 года

По словам Синдеевой, Собчак обиделась на неё из-за непопадания в список гостей на её день рождения. Однако она также отметила, что подобное недоразумение произошло из-за сбоя в Telegram.

Напомним, что Наталья Синдеева является основательницей «Дождя». На текущий момент она выполняет роль генерального директора медиахолдинга.