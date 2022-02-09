Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону нашли тело бывшего заместителя директора донского управления Росприроднадзора. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Тело 55-летнего мужчины обнаружили в его квартире на улице Социалистической. Согласно предварительной версии случившегося, причиной смерти стало самоубийство.

По данному факту проводится проверка.