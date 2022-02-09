Нижний Новгород, , 20:48 — REGNUM В настоящее время 11,4% учителей, работающих в школах Нижнего Новгорода, оформили больничные листы, поскольку болеют коронавирусом или ОРВИ, передают местные СМИ сегодня, 9 февраля.

Учитель © ИА REGNUM

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Также стало известно о том, что каждый пятый нижегородский школьник не посещает учёбу из-за болезни.

Отметим, что по информации Роспотребнадзора сейчас на карантин закрыты 169 школ по всей Нижегородской области — то есть 36% от общего числа общеобразовательных учреждений региона.

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