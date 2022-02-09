Челябинск, , 20:54 — REGNUM Более 20 т спиртосодержащей жидкости, которую пытались незаконно ввезти в Россию, не пропустила Челябинская таможня. Груз везли из Киргизии на Кубань, сообщили 9 февраля в пресс-службе ведомства.

Изъятый таможней спирт Пресс-служба Челябинской таможни

Комментируя выявленное нарушение, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сообщил, что таможенники остановили грузовик неподалёку от города Троицка (Челябинская область).

Изъятый товар Пресс-служба Челябинской таможни

Васёв «В фуре находились пятилитровые ёмкости с этикетками «Спирт этиловый медицинский 95%» в количестве более четырёх тысяч штук».

Изъятый таможней спирт Пресс-служба Челябинской таможни

Отмечается, что такая спиртосодержащая продукция считается грузом повышенной опасности, и её транспортировка должна осуществляться по заранее определённым маршрутам, для этого у водителя должно быть специальное разрешение.

Нелегальная продукция Пресс-служба Челябинской таможни

В Челябинской таможне напомнили также, что в России оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии запрещён. Что касается задержанного грузовика, у перевозчика не было необходимых разрешительных документов.

Груз временно изъяли, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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