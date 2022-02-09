Челябинская таможня пресекла ввоз в Россию 20 тонн нелегального спирта
Челябинск, 9 февраля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Более 20 т спиртосодержащей жидкости, которую пытались незаконно ввезти в Россию, не пропустила Челябинская таможня. Груз везли из Киргизии на Кубань, сообщили 9 февраля в пресс-службе ведомства.
Комментируя выявленное нарушение, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв сообщил, что таможенники остановили грузовик неподалёку от города Троицка (Челябинская область).
Отмечается, что такая спиртосодержащая продукция считается грузом повышенной опасности, и её транспортировка должна осуществляться по заранее определённым маршрутам, для этого у водителя должно быть специальное разрешение.
В Челябинской таможне напомнили также, что в России оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии запрещён. Что касается задержанного грузовика, у перевозчика не было необходимых разрешительных документов.
Груз временно изъяли, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.