Саранск, , 20:44 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 111 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 158 человек.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1040 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4262 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля в Мордовии прививку от коронавируса сделали 598 680 человек.

Из этого числа 461 516 жителей республики однократно привились от коронавируса. 137 164 человека прошли ревакцинацию.

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