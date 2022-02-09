Буэнос-Айрес, , 20:42 — REGNUM Генеральный менеджер аргентинской компании Etercor Solnik Хуан Байярди анонсировал 8 февраля открытие производства китайского гиганта Xiaomi на территории Аргентины. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Смартфон Xiaomi Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Решение связывают с визитом в Китай президента Аргентины Альберто Фернандеса. В настоящее время устройства Xiaomi пользуются большой популярностью у жителей Аргентины, но пока гражданам доступна только импортируемая продукция. Сборку мобильных телефонов планируется наладить на заводе Etercon Solnic, расположенном на Огненной Земле.

Официальный анонс от компании ожидается в ближайшие два месяца, но, по мнению Байярди, производство Xiaomi в Аргентине — это не предположение, а факт.

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