Буэнос-Айрес, 9 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Генеральный менеджер аргентинской компании Etercor Solnik Хуан Байярди анонсировал 8 февраля открытие производства китайского гиганта Xiaomi на территории Аргентины. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Решение связывают с визитом в Китай президента Аргентины Альберто Фернандеса. В настоящее время устройства Xiaomi пользуются большой популярностью у жителей Аргентины, но пока гражданам доступна только импортируемая продукция. Сборку мобильных телефонов планируется наладить на заводе Etercon Solnic, расположенном на Огненной Земле.

Официальный анонс от компании ожидается в ближайшие два месяца, но, по мнению Байярди, производство Xiaomi в Аргентине — это не предположение, а факт.