Минск, 9 февраля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Судом Новобелицкого района Гомеля приговорил местного жителя к году лишения свободы за оскорбление Александра Лукашенко. Согласно материалам дела, в августе 2021 года обыватель в нетрезвом состоянии совершил звонок на линию 102 и «употреблял высказывания, содержащие ненормативную лексику, в отношении главы государства».

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Тем самым своими действиями публично оскорбил президента Республики Беларусь», — констатировали в суде.

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