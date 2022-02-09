Вашингтон, 9 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. PlayStation выложила в сеть ролик с демонстрацией игрового процесса Horizon Forbidden West, запущенной на консоли PlayStation 4. Видео было опубликовано 9 февраля на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Horizon Forbidden West

В новом трейлере зрителям показали 22 секунды игры, в нём нет боевых сцен или взаимодействия героини с NPC (неигровыми персонажами). Многие пользователи отметили в соцсетях, что, судя по всему, разработчики из Guerrilla Games максимально использовали потенциал консоли предыдущего поколения.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что броню главной героини игры Элой добавили в «режиссёрскую версию» Ghost of Tsushima.