Казань, 9 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Татарии начата проверка в связи с вынужденной посадкой легкомоторного самолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Самолет Cessna

В ведомстве подтвердили, что на борту самолета Cessna находились пассажир и пилот. Оба они остались живы. Самолет получил повреждения.

На место происшествия выехали следователи, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Cessna совершил жесткую посадку вечером 9 февраля вблизи села Новое Сумароково в Бугульминском районе. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС. Также сообщалось, что находившиеся на борту два человека выжили.

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