Подгорица, , 20:20 — REGNUM У храма Воскресения Христова в Подгорице начался сбор граждан на акцию протеста, к которой призывали партии «Демократы», «Единая Черногория» и «Истинная Черногория».

Воскресенский собор в Подгорице, Черногория Maxton

Протест объявлен как попытка защитить «волю избирателей», а также после смещения лидера «Демократов» Алексы Бечича с поста спикера парламента Черногории.

Один из лидеров «Демократического фронта» (просербского объединения), входящего в правящую коалицию Андрия Мандич заявил, что представители этого политического союза придут на митинг в знак солидарности.