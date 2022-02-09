Сеул, , 20:12 — REGNUM Новый смартфон — Galaxy S22 Ultra — представила 9 февраля компания Samsung Electronics.

Смартфоны Galaxy

В компании, комментируя новинку, заявили, что эта модель является серьёзным шагом вперёд в развитии смартфонов. Galaxy S22 Ultra задаёт новые стандарты в линейке смартфонов.

В России стоимость Galaxy S22 Ultra составляет 155 тыс. рублей в максимальной комплектации. У этой модели 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, разрешение которого 1440 пикселей.

У Galaxy S22 Ultra камера с объективами разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей. Камера для селфи разрешением 40 мегапикселей размещена на передней панели. Ёмкость аккумулятора составляет четыре тысячи миллиампер-часов.

Также Galaxy S22 Ultra представила ещё две новых модели — Galaxy S22 и Galaxy S22+.Продажи в России начинаются 11 марта.

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