Барселона, Испания, , 20:50 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует изменить название стадиона, на котором проводит свои выступления с 1957 года. Информацию об этом приводит портал Championat.com 9 февраля.

Болельщики «Барселоны» David Poblador i Garcia

Так, в рамках соглашения с сервисом Spotify арена испанской команды получит название «Камп Ноу Спотифай». Таким образом, привычное для поклонников название изменится уже со старта нового игрового сезона.

Ранее «Барселона» и Spotify заключили трёхлетнее соглашение. Сумма сделки составила €280 млн.

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