Пекин, , 19:55 — REGNUM Стимулятор триметазидин, признанный допинговым препаратом, обнаружен в допинг-пробе российской фигуристки, олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, передаёт 9 февраля «РБК Спорт».

Камила Валиева Luu

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Собеседник СМИ, комментируя скандал вокруг фигуристки после публикации Inside the Games о том, что допинг-тест Валиевой стал причиной задержки на Олимпиаде в Пекине награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию, пояснил:

«В допинг пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь идёт о триметазидине».

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — сообщает источник «Чемпионата».

Напомним, 7 февраля российская сборная по фигурному катанию на Играх в Пекине завоевала золотую медаль в командном турнире, но церемонию награждения перенесли. Inside the Games 9 февраля распространил информацию, согласно которой причина переноса — в допинг-тесте Валиевой.

Тест фигуристка сдала до Игр — ещё в декабре. Осложняется проблема тем, что спортсменке 15 лет, так что официально её не могут обвинять в нарушении антидопинговых правил. Этим делом, отмечает издание, заняты юристы. Ожидается, что завтра, 10 февраля, будет принято решение.

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