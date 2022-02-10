10 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

На пятачке между тремя школами, который был когда-то спортивной площадкой, как бы построили и ввели в эксплуатацию фитнес-центр с бассейном и теннисными кортами. Этого показалось мало, теперь там же решили построить еще и 100-метровый дом, также с фитнес-центром и бассейном, но уже без теннисных полей.

Игорь Свирин, , 07:21 — REGNUM



На школьном футбольном поле собирались построить бассейн Свирин Игорь

«Если нельзя, но очень сильно хочется, то можно», — Шолом Алейхем —

Как выгодно распорядится прикупленным по случаю земельным участком в хорошей локации? Нужно построить человейник. Как такое возможно, ведь в Москве отказались от точечной застройки как от одного из порочных наследий эпохи Лужкова, об этом говорили и глава государства, и столичный градоначальник? Да очень просто, всего-то и нужно придумать общественно значимую составляющую, тогда «социально ориентированные» чиновники не только пойдут навстречу инвестору, но и всячески помогут в реализации проекта. И вы уже не 100-метровую башню строите на чудом сохранившемся свободном участке в сложившемся жилом массиве, а строите «жилье и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и детсадом на 25 мест». Наш рассказ будет не столько о точечной застройке в районе «Крылатское», сколько об эволюции отдельных лиц и систем, которыми они управляют.

Со 2 по 8 февраля на портале «Активный гражданин» (АГ) прошли обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, на которых местные жители должны были одобрить или отвергнуть предложение о строительстве 100-метрового многоквартирного дома по адресу улица Крылатская, влд. 23, стр. 1. Согласно представленным материалам, на участке площадью 4850 кв. м (48,5 сотки) возведут 100-метровое жилое здание с подземным паркингом — 18 975 кв. м, ФОК с бассейном — 2100 кв. м, детский сад на 25 мест.

Оповещение о мероприятии было сделано заблаговременно, но организаторы общественного обсуждения так хитро обставили правила участия в нем, что откликнувшиеся жители района реализовать свои законные права не смогли. По замыслу организатора, коим является Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы (ГЗК), решать, строить или не строить небоскреб, могут лишь те, кто имеет непосредственное отношение к данной территории (48,5 сотки): живут в ее границах, работают, имеют собственность или объекты недвижимости, а еще муниципальные депутаты и депутаты МГД.

Горожане наверняка не раз видели расклеенные по всему городу постеры «управляй своим городом на mos.ru»? В нашем случае даже видимость народного соучастия имитировать не стали, раз не живешь в пятне застройки, то тебя это и не касается. Сообщения из соцсетей и местных порталов в беседе с ИА REGNUM подтвердила муниципальный депутат района Владислава Горшкова. Она рассказала, что им с коллегами поступали жалобы от жителей соседних домов, столь незатейливым способом лишенных возможности обсудить проект застройки.

Горшкова Владислава- Муниципальный депутат района Крылатское Mos.ru

Чуть меньше половины гектара земли, вокруг которых не первый год идет противостояние, это спортивная площадка общеобразовательной школы №1593 корпус 2, на которой с момента постройки в 1986 году дети занимались физкультурой. Каким образом территория общеобразовательного учреждения была раздроблена и спортплощадка оказалась за границами школы — вопрос риторический. Также по границам этого незастроенного пятачка земли располагаются школа искусств имени И.С.Козловского и долгострой — школа спортивных танцев.

В 2016 году местных жителей взбудоражили слухи о том, что площадка будет застроена. Чтобы успокоить граждан, власти разъяснили, что здесь появится фитнес-центр с теннисными кортами и открытым бассейном. В разное время существовали разные версии того, каким будет спортивный объект. В реальность получилось всё совсем иначе, нежели обещалось, зато на время удалось снизить накал страстей и расколоть сообщество, поскольку родителей школьников убеждали в том, что бассейн строится исключительно для детей.

В итоге на площадке появилось нечто напоминающее то ли павильон магазина в шаговой доступности, то ли офис по продаже квартир в строящемся ЖК. На запрос районных депутатов в департамент градостроительной политики (ДГИ) о том, когда же наконец появится обещанный ФОК, и о назначении странного павильон, чиновники без тени сомнения ответили, что он не только давно построен, но и введен в эксплуатацию.

В 2018 году фитнес-центр уже привлекал внимание ИА REGNUM, тогда местный активист Сергей спросил: «Ты фитнес-центр видишь? А он есть!», и рассказал о судьбе отнятой у школьников спортивной площадки. Его слова подтвердила Владислава Горшкова и добавила ряд существенных деталей. Павильон соорудили в декабре 2016 года, буквально через пару месяцев после получения разрешения на строительство, к объекту не подведено сантехнических коммуникаций, и судя по всему, он никогда не работал. Депутат со ссылкой на слова главы управы «Крылатское» отметила, что нечто вроде купели в «избушке» всё же есть.

На школьном футбольном поле собирались построить бассейн Свирин Игорь

В 2017 году на сайте ЦИАН появилось объявление о продаже права аренды земельного участка. В нем указывалось, что разрешенный вид использования — это размещение объектов физической культуры и спорта, и с 2016 года здесь ведется строительство ФОК. Наконец участок продался, как утверждает Горшкова, слухи о новом строительстве появились еще весной 2020 года, а сейчас об этом объявлено официально.

Очень хотелось бы знать: в ДГИ врали, лишь когда отвечали депутатам, что ФОК построен и функционирует, или точно так же вводили в заблуждение мэра Сергея Собянина и его зама Марата Хуснуллина, или же действовали строго в рамках утвержденной сверху стратегии? Исчерпывающий ответ могли бы дать ведомства, которые как раз и не желают в подобных делах разбираться.

Как представляется, могло произойти следующее. Арендатор участка ООО «Стройторг» попросту не имело средств, чтобы построить ФОК и уж тем более высотный жилой дом, тем не менее умудрилось получить под это дело земельный участок. Далее был возведен павильон, являющийся, по мнению чиновников, действующим спортивным объектом, после чего право аренды (до 2066 года) было успешно перепродано, и случилось то, о чём написано выше.

Примечательно в этой истории не строительство многоэтажки, кого этим сейчас удивишь, и не отсутствие внимания со стороны президента к еще более уставшим за прошедшие 11 лет от точечной застройки москвичам. Даже не эволюция градоначальника от неприятия высотного строительства к тотальной застройке Москвы человейниками. Поучительно наблюдать за тем, как управленцы создают множественные параллельные реальности, одну для граждан, другую для отчетности, третью, четвертую… не запутались бы.

Человейники около Окружной дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Создали неподконтрольную обществу электронную систему голосования АГ, воспользовавшись рукотворно созданным коллапсом системы здравоохранения, дооптимизированной до коронавирусных карантинов, перевели туда взаимодействие с жителями. Но даже ей не доверяют, вопреки расхожему мнению, что «важно не как голосуют, а как считают», и отсекают крылатчан от обсуждения проекта.