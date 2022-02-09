9 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:01 — REGNUM Окружной прокурор Манхэттена, штат Нью-Йорк, Элвин Брэг вновь выразил беспокойство, о котором он говорил в начале года в меморандуме, заявляя, что в городе действительно кризис, поскольку число случаев стрельбы за год увеличилось почти на 30%. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стало ли на 30% больше оружия на улицах? Нет. Дело не в оружии. Дело в уменьшении количества полицейских, неспособности удержать преступников в тюрмах из-за залога, отказе от преследования рецидивистов, неуместно коротких тюремных сроках, политиках, демонстрирующих неуважение к закону и правоохранительным органам», — указывает Dm8764.

Полиция США Elvert Barnes

«Нью-Йорк должен использовать часть налогов, которые правительство города собирает с граждан-налогоплательщиков, для строительства большого количества тюрем строгого режима и государственных психиатрических больниц», — пишет TheDragonLord.

«Руководство по авторитаризму: 1) создайте кризис; 2) скажите людям, что вы можете разрешить кризис, если они отдадут больше своих денег и свободы; 3) вернитесь к шагу 1», — комментирует larebilon.

«Как иронично, что прокурор жалуется, когда он тоже виноват в неконтролируемой преступности в Нью-Йорке», — считает TheDragonLord.

«Помните, как нью-йоркский полицейский Кио Сун Ли занимался своими делами в Бронксе, выполняя свой служебный долг, и на него напали без предупреждения. Добро пожаловать в новый мир, где ношение формы полицейского равно мишени на спине», — негодует TheDragonLord.

«Нью-Йорк уже долгое время находится в кризисе», — отмечает ladynat.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проблема насилия с применением огнестрельного оружия решается просто. Поскольку мы все знаем, что проблема заключается в оружии, все, что вам нужно сделать, это отпустить стрелка и посадить в тюрьму оружие», — иронизирует sadler66.

«Это не проблема контроля над оружием, это проблема контроля над либералами. Все это можно положить к ногам Демократической партии», — уверен heir_of_rumulus.

«Оружие на улицах — это не проблема. Виновны жестокие люди на улицах», — подчеркивает jtomc534.

«Аминь. И город позволяет им легко выходить под залог после совершения преступлений», — отвечает gmanpa.

«Я недавно переехала на северо-восток и хотела бы впервые увидеть Нью-Йорк. Однако все, о чем я читаю, — это убийства, убийства, убийства. Думаю, я никогда не увижу его, если только не окажусь в танке», — делится downwithsocialmedia.

«Нью-Йорк потерян. Пусть город сгниет. Туда присылают слишком много денег. Выгребная яма. Городской туалет», — категоричен triplej12.

«Я заказал пиццу в нью-йоркском стиле. Она начала стрелять, как только я открыл коробку», — шутит TheDragonLord.

Напомним, что полиция Нью-Йорка (NYPD) за первые четыре недели 2021 года произвела 417 арестов в связи с незаконным владением, хранением или применением огнестрельного оружия. Рост количества перестрелок и убийств в горде был зафиксирован еще в 2020 году.