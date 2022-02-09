9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего польского президента Леха Валенсы о том, что в случае нападения России на Украину странам Запада нужно проявить жёсткость и нанести «удар по Москве».

Мирослава Романенко, , 20:59 — REGNUM В случае нападения России на Украину странам Запада нужно проявить жёсткость и нанести «удар по Москве». Об этом 9 февраля заявил бывший польский президент Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita.

Лех Валенса Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что политика России перешла грань, Валенса добавил: «Если [президент РФ Владимир] Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ — удар по Москве». По мнению бывшего польского лидера, долг Варшавы — помочь Киеву, предоставив в распоряжения украинских военных все свои силы.

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Заявление политика обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и VESTI.

«Сам атаковать будет?» — смеется Юрий S.

«Видать, аптеки в Польше перестали работать, и деду не выписали таблетки», — иронизирует Sergey.

«Дед, что ли, нападать будет? Ну флаг ему, как говорится», — отреагировал Артем.

«А почему не Вашингтон? Заказчик там. Но это другое», — добавил LAU.

«Киев уже заждался оккупантов. Может, хоть русские порядок в городе наведут. При Кличко Киев сейчас и так как после бомбежек. Особенно остатки асфальтного покрытия на дорогах, когда снег растаял. Мосты, если что, для оккупантов Кличко не готовил. Ездим каждый день с молитвой, чтоб не рухнули», — написал «Kіевлянинъ».

Виталий Кличко Kmda.gov.ua

»А кто будет Москву атаковать, Польша, что ль?» — задался вопросом Denis.

«Кто о чём, а поляки о новом разделе Польши. Правительство уже зарезервировало билеты для заблаговременного побега?» — поинтересовался Олег.

«Больше всех орут про войну те, кто воевать точно не будет», — отметил Николай.

«Давно Польшу не делили… [Договорится] он…» — пишет Серж.

«Ему больше не наливать…» — иронизирует Beybit.

«Грозный жук навозный…» — с юмором добавила Ангелина Ж.

«Отличный повод под шумок оттяпать часть Украины!!!» — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Так можно до очередного раздела Польши доболтаться», — отреагировал Павел.

«Польские атакуны, етить-колотить! Куда бежать будет этот дяденька польский после своей атаки?..» — написала Ната Л.

«В психушке день открытых дверей», — пошутил Алекс.

«Решили весь арсенал… [американских] шавок в атаку бросить, уже и вышедших в тираж…» — добавил Oleg.

«И возьмите с собой прибалтов!» — шутит Yuriy053.

«Я смотрю, что поляки, что наши дети Бандеры мало чем отличаются. Телевизор пожирает мозг независимо от национальности и страны проживания», — пишет Андрей.

«Гиена Европы остаётся гиеной», — добавил Andrew K.

«Валенса — дебил. Если Путин атакует Киев, надо незамедлительно занимать Львов», — с сарказмом отреагировал Жорж М.

«Старческий маразм во всей красе! Ну да, ему и пора уже», — иронизирует Игорь П.

«Агент Болек ещё что-то вякает?» — задался вопросом Сергей.

Лех Валенса. 1980 год Giedymin Jabłoński

«У него совсем кукушка поехала?.. Неадеквашка, это же Третья мировая война. Что он мелет?» — недоумевает Серёга.

«Как можно с такой беспечностью говорить о войне? Чувак реально хоть представляет, что такое война?!» — задался вопросом Владислав.

«Наверное, уже на тот свет собирался. И народу побольше с собой забрать хочет», — с сарказмом отметил Alекс A.

«Однажды поляки уже пытались напасть на Москву, но, видимо, забыли, чем это закончилось!» — подытожил Max Che.