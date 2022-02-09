Москва, , 19:43 — REGNUM Овощи и фрукты, сахар, молочные продукты, макаронные изделия и гречневая крупа наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в январе 2022 года. Соответствующие данные приводит 9 февраля Росстат.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно оценке ведомства, за минувший месяц сахар-песок стал дороже в среднем на 2,6%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,8%, сгущённое молоко с сахаром — на 2,3%, вермишель — на 2,1%, гречневая крупа и маргарин — на 2%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали мороженые кальмары — на 3%, солёная сельдь, пшеничная мука — на 1,9%, живая и охлажденная рыба — на 1,7%, молоко, шоколад, водка — на 1,6%, сметана и питьевые сливки — на 1,5%, говядина, икра лососевых рыб, национальные сыры и брынза, горох и фасоль — на 1,4%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели в среднем на 3,1%, мясо кур — на 1,4%, пшено — на 0,8%, какао — на 0,6%, шоколадные конфеты — на 0,5%, свинина — на 0,2%, чёрный чай — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 6,6%. В том числе белокочанная капуста подорожала на 15%, огурцы — на 13,3%, помидоры — на 12,7%, виноград — на 12,4%, чеснок — на 11,6%, груши — на 9,1%, бананы — на 9%, морковь — на 7,2%. В то же время апельсины стали дешевле на 4,4%, лимоны — на 1,9%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в январе выросли в среднем на 0,99% по сравнению предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,73%.

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