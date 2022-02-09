Порт-о-Пренс, 9 февраля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Лидер гаитянской партии «Национальный союз» Кларенс Реньон заявил 9 февраля о том, что премьер-министру страны Ариэлю Анри не хватит легитимности, чтобы организовать честные президентские выборы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

Тем не менее Реньон не считает законными полномочия президента и премьер-министра переходного правительства, выбранных участниками Монтанского соглашения в начале февраля. Политик также предупредил о шатком положении гаитянских институтов из-за поляризации власти, угрожающей национальным устоям, и призвал главные действующие лица к диалогу.

Обращение Реньона стало ответом на очередное обещание премьер-министра Ариэля Анри провести прозрачные и честные президентские выборы, которое он дал, отказавшись уходить в отставку 7 февраля. Глубокий институциональный кризис в Гаити начался после убийства в июле 2021 года президента Жовенеля Моиза. Его обязанности взял на себя премьер-министр Анри, но парламент и судебная система страны сейчас практически не функционируют.