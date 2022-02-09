Москва, 9 февраля 2022, 19:28 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 28 января по 4 февраля выросла на 25 копеек и достигла 50,86 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Пятно бензина на асфальте
Пятно бензина на асфальте
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Литр дизельного топлива за этот же период, напротив, подешевел на 25 копеек — до 54,62 рубля.

По состоянию на 4 февраля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,56 рубля, марки Аи-95 — 51,58 рубля, марки Аи-98 и выше — 59,90 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 31 субъекте Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Кемеровской и Челябинской областях — на 0,5%.

Снижение цен зафиксировано в 21 российском регионе, наиболее существенное в Республике Коми — на 0,7%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%.