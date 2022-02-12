12 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 15:25 — REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес в Севастополе — одна из самых необычных достопримечательностей города, хотя их «историчность» остаётся под вопросом.

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Местные жители утверждают, что появилась группа петроглифов — изображений, высеченных на прибрежных камнях — относительно недавно, лишь в последние годы, благодаря нескольким энтузиастам.

Но, несмотря на это, загадочные наскальные рисунки притягивают к себе многочисленных туристов. А ещё большую таинственность и «состаренность» им придаёт сама природа: в этом году сильные штормы стёрли рисунки — где-то фрагментами, а где-то и полностью.

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мыс Херсонес Александр Полегенько © ИА REGNUM