Александр Полегенько,
12 февраля 2022, 15:25 — REGNUM Петроглифы у мыса Херсонес в Севастополе — одна из самых необычных достопримечательностей города, хотя их «историчность» остаётся под вопросом.
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Местные жители утверждают, что появилась группа петроглифов — изображений, высеченных на прибрежных камнях — относительно недавно, лишь в последние годы, благодаря нескольким энтузиастам.
Но, несмотря на это, загадочные наскальные рисунки притягивают к себе многочисленных туристов. А ещё большую таинственность и «состаренность» им придаёт сама природа: в этом году сильные штормы стёрли рисунки — где-то фрагментами, а где-то и полностью.
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Петроглифы у мыса Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мыс Херсонес
Александр Полегенько © ИА REGNUM