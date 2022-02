Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Поклонник Minecraft выложил в сеть ролик, в котором он показал результат своей работы по воссозданию в популярной «песочнице» города Спрингфилда из анимационного сериала «Симпсоны». Об этом 9 февраля сообщает портал We Got This Covered.

Пользователь форума Reddit BlocksterCraft отметил, что постройка Спрингфилда в Minecraft заняла у него около семи месяцев, и что работа ещё не окончена. Он добавил, что также создал для проекта свой пакет текстур. Длительность ролика составляет около четырёх минут, с момента публикации пост BlocksterCraft собрал более 26,7 тыс. лайков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователь Reddit Kurobekuro воссоздал в Minecraft карту Haven из игры Valorant и приёмы персонажа Джетт. Он также выложил в сеть демонстрационный ролик своего проекта.

