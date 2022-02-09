Москва, 9 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 29 января по 4 февраля выросли в среднем на 0,29% после роста на 0,19% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, составила 0,17%, а с начала текущего года — 1,16%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, сахар-песок — на 0,9%, молоко и сливочное масло — на 0,7%, говядина, сычужные сыры, сметана и вермишель — на 0,6%, творог, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,5%, маргарин, рис и гречневая крупа — на 0,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, печенье и соль — на 0,3%, ржаной хлеб и чёрный чай — на 0,2%, водка — на 0,1%.

Одновременно с этим пшено подешевело на 0,7%, свинина — на 0,4%, мясо кур и куриные яйца — на 0,3%, баранина, мороженая рыба и подсолнечное масло — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,9%. В том числе огурцы стали дороже на 4,2%, белокочанная капуста — на 3,1%, помидоры — на 2,4%, бананы — на 1,8%, морковь — на 1,7%, репчатый лук и свекла — на 0,6%, яблоки — на 0,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,5%, хозяйственное мыло и стиральные порошки — на 0,4%, туалетная бумага и детские подгузники — на 0,3%, пелёнки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, туалетное мыло и зубные щётки — на 0,2%, зубные пасты, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,2%.