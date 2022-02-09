Владимир, 9 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Во Владимирской области во время весеннего половодья при наихудшем сценарии в зоны возможного затопления могут попасть 23 населённых пункта — это более 1500 домов и 28 участков автомобильных дорог. 31 населённый пункт может быть отрезан от остального региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Станислав Жуковский. Весенняя вода. 1898

Средняя высота снежного покрова в регионе превышает норму в 1,5−2 раза и составляет от 48 до 66 сантиметров, выше нормы и запас воды в снеге. Специалисты предполагают возможность высоких уровней разлива рек.

К работе подготовили 166 стационарных пунктов временного размещения. Будут приняты все меры жизнеобеспечения: заблаговременная выдача пенсий, организация запасов продуктов и медикаментов, подготовка средств связи и организация работы отдельных пожарно-спасательных постов.

На водоёмах спланированы мероприятия по распиловке льда (Вязниковский район), чернению (Кольчугинский район), расчистке русел рек (Вязниковский район). Обстановку будут контролировать с использованием 11 гидропостов, четырёх беспилотников и вертолёта Ми-8. Будет также организована работа пеших патрульных групп.