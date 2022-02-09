Лондон, , 19:21 — REGNUM Британская исполнительница Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) заработала сразу три награды на недавней премии Brit Awards-2022. Информацию об этом приводит издание «Афиша Daily» 9 февраля.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Певица стала обладательницей звания лучшей исполнительницы, а также удостоилась побед в категориях «Лучший альбом» и «Песня года». Помимо этого, Адель вживую исполнила композицию I Drink Wine.

Напомним, что 19 ноября 2021 года Адель выпустила новый альбом под названием «30». Пластинка включила в себя 12 песен и получила положительные отзывы со стороны критиков.

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