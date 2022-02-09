Москва, 9 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в январе 2022 года выросли в среднем на 0,99% по сравнению предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,73%. Об этом сообщает 9 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

ИА REGNUM Инфляция

Согласно данным ведомства, в январе продовольственные товары подорожали на 1,44% по сравнению с декабрём, непродовольственные товары — на 0,67%, тарифы на услуги выросли на 0,76%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более в минувшем месяце зафиксирован в 32 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Омской области — на 1,8%.

В Москве цены за месяц выросли в среднем на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%.