Москва, , 01:07 — REGNUM Стоит поддержать усилия всех, кто добивается освобождения Ермека Тайчибекова. Об этом 9 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

Напомним, что депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в МИД России с официальным запросом с просьбой оказать содействие освобождению Ермека Тайчибекова и других пророссийских активистов, находящихся в заключении в Казахстане.

«Безусловно, я всячески поддерживаю обращение депутата Матвеева. Ермек Тайчибеков должен быть освобождён как пророссийский симпатизант и как человек, чьи «преступления» уже неактуальны, — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что Ермека Тайчибекова осудили за «экстремизм», имея в виду его яркую пророссийскую позицию, высказанную им в нескольких интервью российским изданиям. Тайчибеков, по сути, обвинялся в том, что имел смелость выражать интересы русского населения Казахстана, выступал за тесную интеграцию наших государств и против дискриминации русского языка.

«Защитой Ермека Тайчибекова сейчас занимается адвокат Галым Нурпеисов. Ермека по-прежнему обвиняют, по сути, по средневековой статье — в оскорблении «его величества» Нурсултана Назарбаева, клан которого после «черного января» уже отстранён от власти», — заключил Безпалько.

Напомним, что депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в МИД России с официальным запросом с просьбой оказать содействие освобождению Ермека Тайчибекова и других пророссийских активистов, находящихся в заключении в Казахстане.