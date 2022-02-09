Москва, 9 февраля 2022, 19:14 — REGNUM Представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские представители не едут «по различным причинам».

На Мюнхенской конференции по безопасности
На Мюнхенской конференции по безопасности
Mueller MSC
«Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция всё больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность».
Захарова

Российский дипломат, характеризуя эту площадку, отметила, что в последнее время «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал», да и не только в Москве.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 18−20 февраля.

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