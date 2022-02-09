Москва, , 19:14 — REGNUM Представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские представители не едут «по различным причинам».

На Мюнхенской конференции по безопасности Mueller MSC

Захарова «Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция всё больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность».

Российский дипломат, характеризуя эту площадку, отметила, что в последнее время «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал», да и не только в Москве.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 18−20 февраля.

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