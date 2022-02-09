Ярославль, 9 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Коллектив ПАО «Славнефть-ЯНОС» получил благодарственное письмо губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Михаил Евраев и Николай Карпов

Награждение состоялось в рамках заседания Совета по вопросам высшего образования и науки при губернаторе Ярославской области 8 февраля. Врио главы региона Михаил Евраев в торжественной обстановке вручил благодарность генеральному директору ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николаю Карпову за участие предприятия в организации и проведении мероприятий Года науки и технологий в регионе.

«Ярославская область обладает огромным интеллектуальным и производственным потенциалом. ПАО «Славнефть-ЯНОС» активно привлекает в сферу науки и технологий талантливую молодежь, способствует внедрению передовых технологий и интеграции науки и промышленности», — подчеркнуто в благодарственном письме.

В рамках реализуемой ПАО «Славнефть-ЯНОС» программы практикоориентированной подготовки кадров для предприятия, воплощенной в образовательной вертикали «школа-колледж/вуз-предприятие», завод сотрудничает с ведущими учебными заведениями Ярославской области. Популяризация науки ведется не только среди молодых специалистов, но и учащихся региональных школ и вузов. Так в лицее № 86 и школе № 4 с углубленным изучением английского языка открыты два «ЯНОС-класса» — инженерный и естественно-научный. В ЯПЭК работает центр профессиональных квалификаций «ЯНОС», а на базе ЯГТУ студенты обучаются в инновационном образовательном центре «ЯНОС-технологии».

Заседание Совета по вопросам высшего образования и науки при губернаторе Ярославской области

Учащиеся курируемых учебных заведений под руководством ведущих сотрудников и молодых специалистов ЯНОСа уже добились значительных результатов. В 2021 году трое ребят из инженерного «ЯНОС-класса» стали призерами крупнейшего в мире ежегодного конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников ISEF, пять школьников вошли в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», проходившего в международном лагере «Артек», а две учащиеся победили в международном инженерном чемпионате CASE-IN.

Не уступают подрастающему поколению и молодые сотрудники завода, параллельно с основной работой принимающие активное участие в научно-технических конференциях, организованных как самим предприятием, так и другими компаниями отрасли. Так, призерами XVI научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС», прошедшей в сентябре 2021 года, стали 19 сотрудников завода, пять из них — выпускники целевых групп подготовки кадров для предприятия.

За последние три года на работу в ПАО «Славнефть-ЯНОС» были трудоустроены порядка 60 целевиков — студентов ЯГТУ и ЯПЭК.