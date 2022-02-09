Астрахань, 9 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Астрахани у исторического здания, в котором располагается региональное управление МВД, обвалилась часть балкона, сообщил «Астраханский листок».

Ben_Kerckx Куча кирпичей

Дом на улице Кирова, в котором находится ведомство, является архитектурным памятником — там располагался доходный дом купца Мизинова.

Сотрудники центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД укрепили разрушающийся балкон металлической сетью. По данным ГТРК «Лотос», планируются реставрационно-восстановительные работы. Для этого оформляются необходимые документы.