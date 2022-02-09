Москва, , 19:02 — REGNUM Пересмотр Минских соглашений невозможен, как и их дополнение новыми пунктами или новыми подписантами. Об этом 9 февраля заявил корреспондентуИА REGNUMчлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пересмотр Минских соглашений или их дополнение новыми пунктами маловероятны, да и не нужны», — заявил эксперт.

По мнению политолога, т.к. США не являются подписантом Минских соглашений, то и претензии некоторых политиков на реформирование этих соглашений американской стороной неуместны.

Минские соглашения уже зарегистрированы в Совете Безопасности ООН, они подписаны сторонами конфликта, а также странами-гарантами. Ни одна из сторон не отозвала свою подпись, даже Украина, чьи представители регулярно публично заявляют о невозможности исполнения Минских соглашений, напомнил эксперт.

«Украине уже многократно шли навстречу в деле «реформирования» Минских соглашений. Это и переговоры в Нормандском формате, и Формула Штайнмайера. Украина не выполняет ничего и ни в каком «реформированном» формате» — заключил Безпалько.

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможности эскалации на Донбассе в случае пересмотра Минских соглашений.