Москва, 9 февраля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Пересмотр Минских соглашений невозможен, как и их дополнение новыми пунктами или новыми подписантами. Об этом 9 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Пересмотр Минских соглашений или их дополнение новыми пунктами маловероятны, да и не нужны», — заявил эксперт.

По мнению политолога, т.к. США не являются подписантом Минских соглашений, то и претензии некоторых политиков на реформирование этих соглашений американской стороной неуместны.

Минские соглашения уже зарегистрированы в Совете Безопасности ООН, они подписаны сторонами конфликта, а также странами-гарантами. Ни одна из сторон не отозвала свою подпись, даже Украина, чьи представители регулярно публично заявляют о невозможности исполнения Минских соглашений, напомнил эксперт.

«Украине уже многократно шли навстречу в деле «реформирования» Минских соглашений. Это и переговоры в нормандском формате, и формула Штайнмайера. Украина не выполняет ничего и ни в каком «реформированном» формате» — заключил Безпалько.

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможности эскалации на Донбассе в случае пересмотра Минских соглашений.