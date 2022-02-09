Варшава, , 19:00 — REGNUM Про «поганое развитие ситуации» в связи с белорусско-российскими военными учениями близ украинской границы заявил в эфире польского государственного русофобского телеканала «Белсат» руководитель украинской общественной организации «Центр применимых исследований» Андрей Каракуц. По его мнению, Россия создаёт свою военную инфраструктуру в Белоруссии, и нынешние учения «Союзная решимость 2022» демонстрируют зависимость белорусского руководства от России.

На российско-белорусских военных учениях Mil.ru

«Это влияние и фактически перемещение российских войск на Запад — это прямая угроза, во-первых, Украине, глядя на тысячекилометровую границу между двумя государствами, к тому же слабо устроена, — цитирует Каракуца польский русофобский телеканал. — Во-вторых, это прямая угроза и странам НАТО: Польше, Литве, так называемому коридору Сувалки, который дает доступ к Калининграду».

«Это на самом деле очень большая проблема, так как белорусское направление довольно слабо защищено, — заявил Каракуц. — Там есть природные препятствия, но сама военная инфраструктура довольно несущественна. Надо учитывать, что всегда считалось, что на западе Украины есть всегда тыловые части, стратегический тыл в случае эскалации на Донбассе или на границе с Российской Федерацией».

Украинский «эксперт» добавил: «Это будет очень дорого для нашей экономики — выстраивать военную инфраструктуру и на этой границе, перебрасывать военные части и укреплять эту границу, которая существует только на карте. Для Украины это предполагалось, но это поганое развитие ситуации, когда большое количество направлений, а из Белоруссии исходит угроза столице — Киеву».

Высказал своё мнение польскому телеканалу иобозреватель российской «Новой газеты» Павел Фельенгауэр. По его мнению, российские военнослужащие после учений покинут Белоруссию.

«Вооруженные силы Белоруссии отличаются большой слабостью и неспособностью к действию, они очень маленькие. Лукашенко — человек экономный, он тратил деньги на то, чтобы удерживаться у власти, на спецназ свой, на КГБ, а Вооруженные силы — за счет мобилизации, если что», — заявил Фельенгауэр.

«А проводить мобилизацию… в принципе, мобилизацию готовили, резервистов призывали, но сейчас их призывать нельзя, потому что если белорусам раздавать оружие, непонятно, куда они его будут поворачивать — может, против самого Батьки», — добавил обозреватель российского издания.

По его оценкам, белорусскийоборонный бюджет вдвое меньше эстонского и белорусская система обороны практически рухнула. В этом мнение Фельгенгауэра заметно диссонировало с мнением Каракуца, который внезапно стал «военным экспертом».