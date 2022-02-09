София, 9 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Министерство экономики Болгарии объявило о начале акции по регулярному информированию граждан об основных оптовых ценах на продукты питания и товары первой необходимости в стране. Об этом 9 февраля сообщает БТВ.

Nedelya40.ru Цены на продукты

Согласно официальным данным, главное электронное информационное табло с соответствующими цифрами будет вывешено у главного корпуса ведомства в центре Софии, данные будут дублироваться на электронную почту всем желающим жителям страны.

«Мы делаем это, дабы информировать людей о реальных рыночных ценах, — заявила глава минэкономики Болгарии Корнелия Нинова. — Мы знаем, что есть объективные причины для роста этих цен, но будем вместе внимательно следить за тем, чтобы не было злоупотреблений и искусственных завышений».

Предполагается, что в ближайшее время подобные электронные носители появятся во всех крупных городах Болгарии.

Ранее в Болгарии было зафиксировано резкое подорожание продуктов. Цены на так называемый «минимальный продуктовый набор» выросли в среднем на 15%.