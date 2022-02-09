Токио, 9 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В мире продано уже более 2,5 млн копий ролевой экшн-игры Nioh 2, которую студия Team Ninja выпустила 13 марта 2020 года на консоли PlayStation 4. Об этом 9 февраля сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Издательская компания Koei Tecmo и разработчики выступили с соответствующим объявлением в рамках празднования пятой годовщины игровой серии. Отметим, что в апреле 2021 года они сообщили, что в мире было продано 2 млн копий Nioh 2.

Напомним, релиз Nioh 2 на ПК состоялся 5 февраля 2021-го в сервисе Steam. Игра представляет собой приквел к оригинальной Nioh, которая вышла 7 февраля 2017 года. Она предлагает геймерам выступить в роли самурая, который сражается со злобными духами, монстрами и другими врагами, используя сверхъестественные способности.