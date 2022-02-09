Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) поделился обложкой своей будущей пластинки. Соответсвующий пост появился на странице артиста в Instagram 9 февраля.

Snoop Dogg Eva Rinaldi

https://www.instagram.com/p/CZvDCuBPdyk/

Героем обложки проекта стал сам музыкант, однако в обличии нарисованного пса. Известно, что премьера альбома состоится 13 февраля 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Snoop Dogg выпустил 18 студийных пластинок. Выход последнего на текущий момент альбома артиста состоялся в 2021 году.

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