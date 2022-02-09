Москва, 9 февраля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Американская политика в отношении Кубы является лицемерной и противоречащей здравому смыслу. Страдают от неё в первую очередь рядовые кубинцы, сообщила 9 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Отметив, что Вашингтон продолжает на протяжении многих лет «одну и ту же дискриминационную линию» в отношении Гаваны, Захарова охарактеризовала эту политику таким образом:

«Причём делают это вопреки здравому смыслу, беспринципно, лицемерно, под прикрытием лозунгов о защите демократии и прав человека, подчинив всё внутриполитической заряженности, конъюнктуре, корыстным интересам своих политических ястребов».

Куба при этом ведёт себя очень достойно, отмечает российский дипломат.

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Напомним, кубинцы оценивают ущерб от американского 60-летнего торгово-экономического эмбарго в $144,5 млрд.