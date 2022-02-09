Минск, , 18:48 — REGNUM После введённого официальным Вильнюсом запрета на ввоз белорусских товаров для экспорта в третьи страны союзническую помощь Минску окажет Москва. Российские порты примут белорусские грузы, и"это направление — оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время», сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Борис Грызлов Government.ru

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В эфире телеканала «Россия 24» Грызлов указал на альтернативу Клайпедскому морскому порту, через который Белоруссия экспортировала свои калийные удобрения. Российский посол заверил: «Мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идёт на экспорт через эти порты».

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Накануне, 7 февраля вступили в действие ответные санкции Белоруссии в отношении товарных поставок железнодорожным транспортом из Литвы. До этого Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о переориентации белорусского товарного экспорта с прибалтийских портов на российские.

Лукашенко обещал инвестировать в строительство на побережье Ленинградской области «причала», или терминала, или даже нового порта для белорусских грузов. Речь шла о части кредита правительства РФ, выделенного на строительство «Росатомом» АЭС в Белоруссии.

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