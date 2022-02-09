Кызыл, 9 февраля 2022, 18:47 — REGNUM Более двух тысяч звонков в колл-центр, 50 выездов по доставке лекарств и не менее 20 вызовов к амбулаторным больным. Так выглядит один рабочий день добровольцев Тувы в цифрах.
В рамках акции #МыВместе участники команды «Молодёжки ОНФ» вместе с другими волонтерскими организациями помогают врачам амбулаторного звена. На базе Республиканского центра медицинской профилактики открыли COVID-центр, здесь и сосредоточена основная работа добровольцев. Они принимают звонки на горячей линии, отвозят участковых терапевтов на вызовы и доставляют бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома. Координирует работу волонтерских объединений и обеспечивает добровольцев средствами индивидуальной защиты Агентство по делам молодежи Тувы.
По информации республиканского министерства здравоохранения, число заболевших коронавирусом за неделю увеличилось более чем на пять тысяч. Амбулаторное лечение получают более 19 тысяч из 21 тысячи инфицированных.
Из-за увеличения нагрузки на амбулаторное звено в медицинских организациях республики не хватает транспорта. Ежедневно на линию выходят 30 машин из автопарка правительства региона. Однако, этого недостаточно, чтобы восполнить дефицит, поэтому министерство здравоохранения обратилось за помощью к автоволонтерам. Первыми откликнулись участники команды «Молодёжки ОНФ», студенты Тувинского государственного университета и добровольцы Российского Красного Креста.
Напомним, с распространением штамма «омикрон» были мобилизованы все силы и средства добровольцев «Молодёжки ОНФ». Сегодня помощь медикам участники команды оказывают в 42 медучреждениях страны в 33 регионах.