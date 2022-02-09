Кызыл, 9 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Более двух тысяч звонков в колл-центр, 50 выездов по доставке лекарств и не менее 20 вызовов к амбулаторным больным. Так выглядит один рабочий день добровольцев Тувы в цифрах.

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

В рамках акции #МыВместе участники команды «Молодёжки ОНФ» вместе с другими волонтерскими организациями помогают врачам амбулаторного звена. На базе Республиканского центра медицинской профилактики открыли COVID-центр, здесь и сосредоточена основная работа добровольцев. Они принимают звонки на горячей линии, отвозят участковых терапевтов на вызовы и доставляют бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома. Координирует работу волонтерских объединений и обеспечивает добровольцев средствами индивидуальной защиты Агентство по делам молодежи Тувы.

По информации республиканского министерства здравоохранения, число заболевших коронавирусом за неделю увеличилось более чем на пять тысяч. Амбулаторное лечение получают более 19 тысяч из 21 тысячи инфицированных.

Из-за увеличения нагрузки на амбулаторное звено в медицинских организациях республики не хватает транспорта. Ежедневно на линию выходят 30 машин из автопарка правительства региона. Однако, этого недостаточно, чтобы восполнить дефицит, поэтому министерство здравоохранения обратилось за помощью к автоволонтерам. Первыми откликнулись участники команды «Молодёжки ОНФ», студенты Тувинского государственного университета и добровольцы Российского Красного Креста.

«В эти дни наша работа направлена на помощь врачам и населению в борьбе с ковидом. Поддерживаем одиноких, оказываем шефскую помощь. Также активно развиваем проект «Тренер». Он помогает в социализации «трудных» подростков. В основе программы лежит система наставничества. Вместе со своими тренерами подростки занимаются спортом, отдыхают и помогают пожилым, нуждающимся людям. Наставники хотят выработать у ребят чувство ответственности за свои поступки и поменять их жизнь в лучшую сторону. Частью нашей команды может стать каждый, если он не равнодушен, ответственен и готов взять на себя заботу о ближних, для этого нужно просто написать в официальную группу «Молодёжки ОНФ». И уже сегодня вместе с нами встать на передовую в борьбе с пандемией, — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Туве Буян Сонам.

Напомним, с распространением штамма «омикрон» были мобилизованы все силы и средства добровольцев «Молодёжки ОНФ». Сегодня помощь медикам участники команды оказывают в 42 медучреждениях страны в 33 регионах.