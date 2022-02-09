Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Архитектура новых графических процессоров Nvidia Lovelaceне будет сильно отличаться от архитектуры Ampere, которая была применена в серии RTX 30. Об этом 9 февраля сообщает журнал PC Gamer со ссылкой на отраслевого инсайдера Greymon55.

Nvidia BagoGames

«Архитектура Lovelace мало что меняет», — написал Greymon55, когда один из пользователей задал ему вопрос на тему того, что новые графические процессоры Nvidia будет создавать на основе 5-нм техпроцесса.

Автор PC Gamer отметил, что в действительности это не совсем так, поскольку видеокарты RTX 30 создавались на основе 8-нм техпроцесса, а это означает, что даже если архитектура особо не изменится, то производитель сможет повысить тактовую частоту процессоров и разместить больше шейдерных кластеров.

Для справки: графические процессоры Nvidiа серии RTX 30 создаются на основе 8-нм техпроцесса Samsung, в то время как AMD производит свои карты RX 6000 на основе 7-нм техпроцесса TSMC. Новые поколения видеокарт обеих компаний будут производиться на основе 5-нм техпроцесса TSMC.