Москва, , 18:41 — REGNUM 36-летний голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гильерме восстановил от повреждения и приступил к тренировкам с мячом. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Гильерме Маринато Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Марина Гильерме успешно перенес операцию на стопе в декабре 2021 года. У футболиста было диагностировано повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

В текущем сезоне Гильерме принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил одиннадцать мячей. Три поединка голкипер отстоял «на ноль».

За «Локомотив» Гильерме выступает с 1 августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. Текущее соглашение российского вратаря с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.