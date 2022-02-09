Москва, 9 февраля 2022, 18:40 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать адресную помощь жителям и медицинским работникам в период пандемии. С начала 2022 года в 82 регионах страны молодогвардейцы провели более трех тысяч акций волонтерской помощи. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.
Так, например, 20-летний активист «Молодой Гвардии» Москвы Станислав Есипов с начала года уже отработал более 50 заявок от жителей столицы: в основном это доставка лекарств и продуктов тем, кто не может выйти из дома.
В Московской области молодогвардейцы задействованы как автоволонтеры на постоянной основе: активисты развозят по вызовам сотрудников больниц и поликлиник. Оказывают помощь сотрудникам поликлиник и молодогвардейцы Башкирии. Например, в Детской поликлинике № 3 в Уфе на входе активисты проводят термометрию и ведут учет пришедших в медицинское учреждение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года активисты «Молодой Гвардии Единой России» начали оказывать помощь жителям, которые не могут выйти из дома из-за коронавируса. Молодогвардейцы доставляют продукты и медикаменты, а также оказывают помощь врачам и благодарят их за работу.