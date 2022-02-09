Москва, , 18:40 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать адресную помощь жителям и медицинским работникам в период пандемии. С начала 2022 года в 82 регионах страны молодогвардейцы провели более трех тысяч акций волонтерской помощи. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

«В непростых условиях пандемии многие люди нуждаются в помощи, а врачи — в поддержке. В этом году мы продолжаем помогать жителям в рамках работы волонтерских штабов. В регионах молодогвардейцы доставляют продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции, развозят врачей по вызовам, оказывают помощь врачам в больницах и пунктах вакцинации. Больше всего акций с начала года мы провели в Московской области, Москве и Пермском крае», — рассказал Антон Демидов.

Так, например, 20-летний активист «Молодой Гвардии» Москвы Станислав Есипов с начала года уже отработал более 50 заявок от жителей столицы: в основном это доставка лекарств и продуктов тем, кто не может выйти из дома.

В Московской области молодогвардейцы задействованы как автоволонтеры на постоянной основе: активисты развозят по вызовам сотрудников больниц и поликлиник. Оказывают помощь сотрудникам поликлиник и молодогвардейцы Башкирии. Например, в Детской поликлинике № 3 в Уфе на входе активисты проводят термометрию и ведут учет пришедших в медицинское учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года активисты «Молодой Гвардии Единой России» начали оказывать помощь жителям, которые не могут выйти из дома из-за коронавируса. Молодогвардейцы доставляют продукты и медикаменты, а также оказывают помощь врачам и благодарят их за работу.