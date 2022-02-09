Москва, 9 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Комик Тимур Батрутдинов станет одним из членов жюри музыкального шоу «Маска». Информацию об этом сообщил проект «Вокруг ТВ» 9 февраля.

Скриншот YouTube Тимур Батрутдинов

Так, популярный комик присоединился к компании Филиппа Киркорова, Тимура Родригеза (Тимур Керимов), Регины Тодоренко и Валерии (Валерия Перфилова), также являющихся членами жюри. Премьера первого выпуска шоу состоится 13 февраля 2022 года на НТВ.

Напомним, что Тимур Батрутдинов является одним из наиболее популярных российских комиков. В 2015 году мужчина принял участие в программе «Холостяк».