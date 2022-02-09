Москва, , 18:37 — REGNUM Только за месяц от желающих принять участие в Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» поступило уже пять тысяч заявок. Подробности о данном мероприятии, проводимом в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, сообщает сайт президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

«Количество заявок в этом новом конкурсном испытании говорит о том, что в нашей стране есть немало активных, инициативных и талантливых управленцев, которые хотят развиваться, повысить свой профессиональный уровень. Управленцы — важнейшее звено, для многих вещей — системообразующее.

Конкурс поможет открыть еще больше амбициозных, целеустремленных, талантливых коллег со всей страны. Они получат особый опыт, который поможет им внедрять самые передовые подходы, все это в конечном счете укрепит нашу систему образования», — отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» участнику необходимо зарегистрироваться на сайте проекта флагманымуниципалитет. рф и создать команду.

В составе команды пять специалистов одного муниципального образования: руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, специалист муниципального органа управления образованием, руководитель структурного подразделения, например, методической службы, два руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, расположенной на территории муниципалитета.

«Лидером по количеству заявок на сегодняшний день является Саратовская область (162 человека). В топ-5 также входят Нижегородская область (138 человек), Республика Башкортостан (117 человек), Амурская область (98 человек) и Волгоградская область (97 человек). Высокую вовлеченность показали представители органов управления образования Чеченской Республики и Белгородской области — в этих регионах почти все муниципалитеты принимают участие в проекте», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Заявочная кампания на конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» продлится до 28 февраля 2022 года. В марте участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования», а также дистанционную образовательную программу: «Разработка программы развития муниципальной системы образования».

Затем следуют очные полуфиналы и финал. Победители получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти программу повышения квалификации, получат призы от партнеров конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Они организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных учреждений.