Иркутск, , 18:35 — REGNUM Завод «ВостСибМаш» (Иркутская область) обнародовал впечатляющие итоги участия в национальном проекте «Производительность труда», реализуемом при адресной поддержке ФЦК. Благодаря применению бережливых технологий выработка на потоке изготовления теплообменного оборудования увеличилась на 45% и на такой же показатель снизилось время простоя оборудования. Подробности сообщает сайт производительность.рф.

АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» является правопреемником Ангарского ремонтно-механического завода. Предприятие имеет 70-летний опыт изготовления машиностроительной продукции для нефтехимического и нефтегазового комплекса России, предприятий золото‑ и алмазодобывающей промышленности, стройиндустрии и энергетики, горно-обогатительных комбинатов. Машины и аппараты ангарского завода работают в 28 странах мира. Высоких достижений удалось добиться благодаря слаженной, командной работе экспертов ФЦК.

В июле 2021 года на территории завода прошла стратегическая сессия макрорегиона №1, и уже на старте проекта была выработана стратегия развития потока и разработаны 42 предложения по улучшению. Это мероприятие послужило катализатором успеха реализации проекта.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления теплообменного оборудования. Выручка от продажи изделий составляет 35% в общей выручке компании, поэтому при любых сбоях в работе этого цеха «ВостСибМаш» рисковал потерей основных контрактов. По итогам работы с ФЦК «ВостСибМаш» увеличил производство на этом участке с 5 до 7 теплообменников в месяц, что в итоге увеличит годовую производительность на 40%.

«В процессе работы мы обнаружили и устранили «узкое место» — участок сверлильных станков, из-за которого тормозились другие процессы. Раньше оператор сам затачивал сверло и тратил на это 15 минут, мы организовали централизованную заточку свёрл, сократив время замены до 27 секунд. Кроме того, внедрили информационные центры на предприятиях, производственный анализ, адресное хранение материалов в потоке — все это дало значительный эффект», — пояснил руководитель проекта ФЦК Юрий Анашкин.

«Кажется, что два аппарата — не так уж и много. Но в год это даст нам плюс 24 теплообменника, это хороший показатель. Кроме этого, мы сократили время простоев на 45%, что существенно снизило риски невыполнения контрактов», — рассказал управляющий завода «ВОСТСИБИАШ» Артем Кокорев.

В целом по итогу шестимесячного этапа реализации нацпроекта выработка на пилотном потоке увеличилась на 45%, с 0,104 до 0,15 шт. на человека в месяц, незавершенное производство сократилось на 40% (с 25 до 15 изделий), а время протекания процесса — на 33%, с 21 до 14 часов. Плюс ко всему эксперты провели ремонт оборудования, что ускорило работу почти в три раза.

«Проект «Производительность труда» создан для того, чтобы дать новый импульс нашим предприятиям. Чтобы они учились, знакомились с системами повышения эффективности и оптимизации, внедряли цифровизацию. Вы очень мощно и комплексно начали такую работу, и это, конечно, отразилось на результатах. У вас много планов на будущее, уверена, что с такой командой, они вам по плечу!» — отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров. Будет разработана цифровая экосистема, которая позволит предприятиям внедрять современные цифровые решения.