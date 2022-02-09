Ставрополь, , 18:34 — REGNUM Предприятию «Солнечный дар» из Ставропольского края удалось в два раза увеличить скорость сбора, упаковки и поставки томата. Этому способствовало участие в нацпроекте «Производительность труда». По предварительным данным, мероприятия, направленные на снижение запасов и контроль за незавершенным производством, помогут высвободить компании около 23 млн рублей в месяц. Подробности о впечатляющих результатах 8 февраля сообщает сайт производительность.рф.

Среднеплодный круглый красный томат занимает долю 90% от общего производства в тепличном комплексе. Покупатели любят его за свежий аромат, классику и эстетику внешнего вида. Основным продуктовым потоком предприятия стал процесс «Сбора-упаковки-отгрузки потребителям среднеплодного круглого томата». Остальная часть приходится на сливовидные, коктейльные и черри томаты.

«С момента старта проекта с рабочей группой мы проанализировали практически все производственные процессы предприятия, выявили потери, реализовали мероприятия по их устранению. Благодаря методикам «бережливого производства», а также целеустремленному коллективу выработка фасовочно-упаковочных линий томата увеличилась на 22%, максимальный уровень количества упакованной продукции вырос с 30 000 упаковок/смена до 55 000 упаковок /смена.

Удалось снизить и уровень колебаний загрузки производственных мощностей упаковочных линий. Время, которое проходит от хранения продукции до упаковки, сократилось практически вдвое. Это означает, что томаты, собранные в тепличном комплексе, теперь гораздо быстрее попадают на полку торговой точки-конечному потребителю», — пояснил руководитель проекта ФЦК Эдуард Нацибулин.

В целом, благодаря адресной поддержке экспертов ФЦК предприятие на первом потоке увеличило выработку на 26% (с 127 до 144 кг на человека в сутки), время протекания процесса сократилось в 2 раза (с 7 до 3,5 дней).

Незавершенное производство уменьшилось на 60% (с 415 до 167 тонн). Этому способствовали многие «бережливые» меры. Проработаны дальнейшие меры по повышению эффективности, которые предприятие будет реализовывать уже самостоятельно.

Например, переход на ежедневный сбор урожая, вместо сбора урожая по графику — три раза в неделю, и сбор урожая и работы связанные с уходом за растениями будут производиться 7 раз в неделю, но меньшим объемом. Это поможет стабилизировать среднюю степень зрелости томата и снизить количество ежедневных рейсов по доставке томата из тепличного комплекса в распределительный центр.

Эксперт ФЦК отмечает, что одна из ключевых задач в рамках адресной поддержки состоит в передаче руководителям и сотрудникам предприятий конкретных навыков для повышения эффективности производственных процессов.

Поэтому обучение по самым востребованным инструментам «бережливого производства» прошли все руководители предприятия, разных уровней, сотрудники рабочей группы пилотного потока. Среди изученных направлений — картирование, стандартизация процессов, эффективное управление производством, проектная деятельность и другие.

«Обучение сотрудников грамотно интегрировано в практику и четко синхронизировано с этапами реализации проекта. Каждый инструмент передается именно в тот момент, когда он необходим и может быть применим в определенном производственном процессе компании.

Таким образом, методы, разработанные экспертами ФЦК специально для компаний участников национального проекта, позволяют полученным знаниям перейти в конкретные навыки, а в некоторых случаях и прорывные действия», — прокомментировал генеральный директор Лев Берлин.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники нацпроекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.