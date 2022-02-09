Барселона, Испания, , 18:33 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» отказалось от идеи подписания 25-летнего опорного полузащитника «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франка Кессье. Об этом 9 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Контракт Кессье с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает ивуарийского полузащитника в 48 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с «россонери» и намерен покинуть клуб ближайшим летом.

В текущем сезоне Кессье принял участие в 22-х матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также хавбэк получил одну желтую и одну красную карточки.

Франк Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2017 года после перехода из «Аталанты» на правах аренды. «Россонери» заплатили 8 миллионов евро за аренду футболиста. Через два года «Милан» выкупил полузащитника за 24 миллиона евро.